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اكتشاف ذهب ومعادن نفيسة مختلطة بصخور الأحساء

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الرياض - علي القحطاني - كشفت أبحاث علمية حديثة أن صخور محافظة الأحساء تحتوي على نسبة من المعادن النفيسة كالذهب والفضة فضلاً عن النحاس .

أكد ذلك خبير النفط والجيوبوجيا الأستاذ بجامعة الملك سعود “عبد العزيز بن لعبون ” ، مشيراً إلى أن تلك الدراسات “مبشر خير ” لدراسات أوسع تكشف عن كنوز الأحساء الغنية بالثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية .

وفسر ” بن لعبون ” الظاهرة ، قائلاً أن تكسر الصخور بمنطقة الدرع العربي ينتج عنه إنجراف حبيبات الذهب والمعادن عبر الرمال والأمطار والسيول إلى الأحساء بإعتبار الأحساء في نقطة منخفضة مقارنةً بالدرع العربي المليئة بالصخور النارية والمتحولة .

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