شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تطبيق نظام يتيح لسيارات الإسعاف التحكم في الإشارات المرورية بالجبيل الصناعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طبقت الهيئة الملكية بمدينة الجبيل الصناعيّة، نظامًا جديدًا تستطيع من خلاله سيارات الإسعاف التحكم في الإشارات المرورية، لتسريع وصولها للحالات المرضية؛ حيث تستطيع فتح الإشارات المرورية أمامها، من خلال أجهزة تم تركيبها بها تمكنها من تحويل الإشارة الحمراء إلى خضراء من على بعد 750 متراً.

ومن جانبه، أوضح رئيس قسم السلامة المرورية بالهيئة المهندس بندر الردادي، إن النظام يتكون من 3 وحدات، وهي: جهاز إرسال مركب على سيارة الإسعاف، وحهاز تحديد المواقع (GPS) موجود على الإشارة المرورية، وجهاز التحكم الموجود في الإشارة الضوئية.

وفي السياق نفسه، أكدت الهيئة أن تطبيق هذا النظام أسهم في تقليل زمن الاستجابة للحالات المرضية بنسبة 50%، حيث كان متوسط زمن وصول سيارة الإسعاف لمباشرة الحالة 14 دقيقة، وانخفض بعد تطبيق النظام إلى 7 دقائق فقط.