مغردة تحتفي بعاملة منزلية قضت معهم ٢٥ سنة بصورتين معبرتين

نشرت مغردة صورتين لعاملة منزلية قضت معهم 25 عاماً، وذلك احتفاءً بها وبوفائها لها ولأسرتها التي اعتبرتها جزءاً منهم. وأظهرت إحدى الصورتين العاملة تحمل طفلة رضيعة، وأظهرت الثانية العاملة تقف برفقة فتاة يرجح أنها نفس الرضيعة.

وكتبت المغردة على الصورتين معلقة: “شاني العزيزة، بين الصورتين خمسة وعشرون عاماً، نحن لا شيء دون هؤلاء الأوفياء، من تركوا أوطانهم وبيوتهم وأطفالهم وحياتهم، واختاروا أن يكونوا جزءاً منا، حتى باتوا حقًا جزء منا”.