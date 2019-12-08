نقل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، لوالد وذوي الشهيد وكيل الرقيب أحمد بن يحيي سليمان الغزواني، ولوالد وذوي الشهيد الجندي سلطان بن عيسى شبلي، من منسوبي القوات المسلحة، اللذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال لقائه بوالدي الشهيدين بمنزليهما مساء أمس السبت، بمركز ريع مصيدة بمحافظة العيدابي، وقرية القمري بمحافظة ضمد، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته. وأكد أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن. من جانبهم أعرب والدا وذوو الشهيدين “الغزواني” و”شبلي “، عن شكرهم للقيادة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام الحكومة بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد 2 من منسوبي القوات المسلحة في الحد الجنوبي.. ونائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذويهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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