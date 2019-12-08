دراسات حديثة: صخور الأحساء تحتوي على نسبة من الذهب

قال الخبير النفطي وأستاذ الجيولوجيا بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، إن هناك دراسات علمية حديثة أكدت وجود نسبة من الذهب في صخور محافظة الأحساء. وأوضح أنه يوجد انجراف لحبيبات المعادن من الذهب والفضة والنحاس وغيرها من الدرع العربي إلى الأحساء، باعتبار أن نقطة الأحساء شرقاً منخفضة عن منطقة الدرع العربي المتكونة من الصخور النارية والمتحولة التي تنكشف غرب المملكة.

وأشار “بن لعبون” وفقاً لـ “اليوم”، إلى أن تلك الصخور حينما تتكسر على هيئة حبيبات، تنجرف مع الرمال والأمطار والسيول إلى الأحساء. وأكد ثبوت وجود نسبة من الذهب في الصخور يعد مبشر خير، ومنطلقاً لدراسات أوسع للثروات الطبيعية في المنطقة، باعتبار ذلك من الركائز التنموية المهمة التي تساهم في تكوين التصور المستقبلي لتنمية المنطقة.