كشف تفاصيل جديدة عن “الشمراني” منفذ إطلاق النار بفلوريدا .. وسر العشاء الأخير مع أصدقائه الثلاثة...

كشف مسؤول أمريكي اليوم السبت، معلومات جديدة بشأن السعودي محمد الشمراني، الذي أطلق النار في القاعدة العسكرية في ولاية فلوريدا، وقتل ثلاثة أشخاص وأصاب ثمانية آخرين. ونقلت وكالة ”أسوشييتد برس“ عن المسؤول المطلع على الحادثة أن الشمراني ”استضاف قبل أيام حفل عشاء، حيث شاهد -برفقة 3 آخرين- مقاطع فيديو لعمليات إطلاق النار“، في إشارة على ما يبدو لعملية التخطيط للحادث.

وقال المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إن أحد الطلاب الـ3 الآخرين الذين حضروا حفل العشاء، جرى تصويره خارج المبنى أثناء حادث إطلاق النار أمس الجمعة، بينما راقب الطالبان السعوديان الآخران القاعدةَ من سيارتهما. وأشار المسؤول إلى احتجاز 10 طلاب سعوديين في القاعدة اليوم السبت، لم يتضح مصير بعضهم.