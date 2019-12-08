أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر بالرمز 2222.
وحدَّدت شركة السوق السعودية نسبة التذبذب اليومي لسعر سهم أرامكو عند ±10%.
وأفادت السوق السعودية (تداول)، في بيان على موقعها الإلكتروني بأنه سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية.
وأضافت: «بالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء الموافق في تمام الساعة 9:30 صباحًا وتنتهي في الساعة 10:30 صباحًا.. وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحًا، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً».
يُذكر أنَّ فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ستبقى كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 10:00 صباحًا، وسيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحًا.
كانت هذه تفاصيل خبر إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو الأربعاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.