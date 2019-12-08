إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو الأربعاء المقبل

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر بالرمز 2222.

وحدَّدت شركة السوق السعودية نسبة التذبذب اليومي لسعر سهم أرامكو عند ±10%.

وأفادت السوق السعودية (تداول)، في بيان على موقعها الإلكتروني بأنه سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية.

وأضافت: «بالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء الموافق في تمام الساعة 9:30 صباحًا وتنتهي في الساعة 10:30 صباحًا.. وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحًا، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً».

يُذكر أنَّ فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ستبقى كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 10:00 صباحًا، وسيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحًا.