الحصيني: انخفاض درجات الحرارة اليوم في 4 مناطق

أكَّد الباحث في الطقس والأرصاد، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأحد، انخفاض درجات الحرارة في 4 المناطق.
وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: إنَّ درجات الحرارة المسجَّلة فجر اليوم الأحد، وصلت أقل معدلاتها بمنطقة الحدود الشمالية؛ حيث سجَّلت 5 درجات في طريف و6 درجات في عرعر.
وتابع الحصيني، أنَّ درجات الحرارة سجَّلت 21 درجة في مكة المكرمة، فيما تدنَّت إلى 12 درجة في منطقة الرياض، وسجَّلت في منطقة الجوف 6 درجات، متوقعًا حالتين ممطرتين.
وأشار الباحث في الطقس والأرصاد، إلى تكوُّن سحب الممطرة صباح اليوم على الإمارات وعمان وشرق العراق وعلى إيران.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب ووسط المملكة.
في حين يتوقَّع أن تتأثر الرؤية الأفقية بسبب الضباب على تلك المناطق، وسماء غائمة جزئيًا على شرق وشمال شرق المملكة.
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