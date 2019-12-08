بالصور.. سياحة الجوف تنظم «هايكنج مويسن» للتعريف بآثار المنطقة

نظم مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف، فعالية هايكنج مويسن، بمشاركة أكثر من 120 مغامرًا وهاويًا، قطعوا من خلاله مسافة بلغت 12 كم سيرًا على الأقدام وسط التضاريس المختلفة، والتي تأتي استمرارًا لبرامج الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف في دعم وتنشيط السياحة في المملكة والتعريف بالمعالم التاريخية والأثرية بالمنطقة.

وتعرف المشاركون خلال الهايكنج على أهم وأبرز المعالم الأثرية في المنطقة والنقوش ودلالاتها التاريخية وذلك عن طريق شرح مستشار مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف حسين بن علي الخليفة، ودور الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الاهتمام بهذه المواقع والتوعية بأهميتها ، كما قدّم للمشاركين شرحًا موجزًا عما تتمتع به المنطقة من مقومات سياحية وتاريخية .

من جانبه، أكّد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف وأمين عام مجلس التنمية السياحية ياسر بن إبراهيم العلي سعي الهيئة بالتعريف بالإرث التاريخي للمنطقة والتعرف على البيئات المنوعة، وزيادة الوعي الثقافي بهذه الأماكن، لافتًا إلى أن هذه الفعالية تهدف بالإضافة إلى تشجيع الرياضة وتعزيز البرامج الصحية المختلفة؛ التعرف على تاريخ النقوش لعصور مختلفة، وكيف انتقل الخط العربي من منطقة الجوف إلى مكة المكرمة.

وقدم العلي شكره وتقديره للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ولجامعة الجوف، ولشركاء النجاح والداعمين لهذه الفعالية؛ وإسهامهم في إنجاح هذه الفعالية، مثمنًا لهم دعمهم ورعايتهم لهذه الفعاليات التاريخية الهادفة إلى التعريف بالمواقع السياحية بالمملكة بما يتوافق مع رؤية الوطن 2030.