بوبيان للبتروكيماويات الكويتية تكتتب في أرامكو

أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات، المُدرجة في بورصة الكويت، عن الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية.

وقالت "بوبيان" في بيان للبورصة الكويتية اليوم الأحد، إنه قد تم تخصيص عدد 3.326 مليون سهم للشركة في أسهم "أرامكو".

وأوضحت أن قيمة الأسهم المُكتتب فيها بلغت 106.444 مليون ريال سعودي تقريبًا، بما يُعادل 8.6 مليون دينار كويتي (28.4 مليون دولار).

وأفادت الشركة بأنه سيتم تصنيف هذا الاستثمار كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.

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وأشارت إلى أن هذا الاكتتاب سينعكس أثره على البيانات المالية للشركة بالربع الثالث المنتهي في 31 يناير 2020.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه يعتقد أن قيمة أرامكو السعودية تتجاوز 1.7 تريليون دولار، والتي حدّدها تسعير أسهمها في الطرح العامّ الأوليّ، وسيبدأ تداولها في 11 ديسمبر 2019.

ونوّه الوزير إلى أنه رغم القيمة الأقل، فإن أرامكو سجّلت أكبر طرح عامّ أوليّ في العالم، عن طريق جمع 25.6 مليار دولار، لتتجاوز مجموعة علي بابا الصينية، والتي حققت 25 مليار دولار في عام 2014.