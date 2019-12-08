بالفيديو.. ولي العهد يحضر نزال الدرعية التاريخي

حضر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم السبت؛ نزال الدرعية التاريخي للملاكمة، بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور، ومنافسه البريطاني الساعي إلى الثأر أنثوني جوشوا.

وكان الملاكمان رويز وجوشوا، وصلا إلى المملكة الأسبوع الماضي لبدء معسكر التدريب الذي تضمن عددًا من اللقاءات الإعلامية والزيارات المجتمعية وجلسات التدريب المفتوحة.

يُشار إلى أن ميدان الدرعية الذي يحتضن هذا التنافس، قد تم تشييده خصيصًا لهذه المناسبة في وقت زمني قصير منذ 7 أكتوبر الماضي، وبمشاركة أكثر من 200 مهندس وخبير على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع. وتسع المدرجات 15 ألف متفرج، فيما سيشرف على تنظيم هذا الحدث أكثر من 2000 موظف.

ونزال الدراعية واحد من مجموعة من الأنشطة العالمية المتنوعة في «موسم الدرعية» كسباقات «فورمولا إي»، و«كأس الدرعية للتنس»، ومهرجان الدرعية للفروسية بمشاركة نخبة من الفرسان الذين يتنافسون للتأهل لأولمبياد «طوكيو 2020».