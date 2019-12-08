المرور: استخدام الراكب للجوال غير مشمول بنظام المخالفات

أكَّد المرور السعودي، أنَّ استخدام الراكب للجوال في المركبة غير مشمول بنظام المخالفات، موضحًا أنَّه لا يوجد نص بمنعه.

جاء ذلك ردًا من «المرور السعودي» عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر»، على استفسار من أحد المتابعين قال فيه: «هل تشمل مخالفة استخدام الجوال الراكب والسائق على السواء؟»

وأجاب «المرور السعودي»، أنَّ نظام المخالفات لا يتضمن نصًا يمنع استخدام الراكب للجوال.

يذكر أنَّ استخدام قائد المركبة الجوال أثناء القيادة يستوجب غرامة مالية، حدّها الأدنى 150 ريالًا، وترتفع إلى الحد الأعلى 300 ريال في حال عدم السداد خلال شهر من تاريخ تسجيل المخالفة.