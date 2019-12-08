أمير عسير يناقش مسؤولي النقل عن المشروعات المتعثرة والمتأخرة اليوم

يرعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، اليوم الأحد، أربع اجتماعات ميدانية بحضور نائب وزير النقل لشؤون النقل المهندس بدر الدلامي وفريق عمله؛ لمناقشة عدد من مشروعات وزارة النقل المتأخرة والمتعثرة على طريق الطائف في حدود منطقة عسير.

وتأتي هذه الاجتماعات حرصًا من إمارة المنطقة على إطلاع الأهالي على خطة إزالة التعثر على طول الطريق في كل من مركز خثعم، ومحافظة بلقرن، ومركز بني عمرو، عقبة القامة، إضافة إلى جولة على عدد من المواقع الأخرى.

وتعقد الاجتماعات الميدانية بحضور المشايخ والنواب والأعيان وممثلي مجلس المنطقة والمجالس المحلية والبلدية والمواطنين والإعلاميين؛ لمناقشة الاحتياجات والعوائق والتحديات وسبل حلها بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وإيجاد حلول للمتأخر وإزالة التعثر؛ وإتاحة الفرصة للمواطنين لإبداء آرائهم ومناقشة قضاياهم مع المسؤول بشكلٍ مباشر.