الأرصاد: استمرار السُّحُب الرعدية الممطرة بثلاث مناطق خلال ساعات

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، بتكوّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة تؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية في ثلاث مناطق خلال ساعات.

وأضافت الهيئة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن منطقة عسير (أبها، البرك، المجاردة، خميس مشيط، رجال ألمع، ظهران الجنوب، محايل)، تشهد تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحبها رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة الـ12 ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وتشهد منطقة الرياض (الأفلاج، الخرج، الدرعية، الرين، السليل، الرياض، القويعية، المزاحمية، حوطة بني تميم، رماح، وادي الدواسر) استمرار الأمطار الرعدية التي بدأت الساعة 12 ظهر أمس السبت مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد.

وفي المنطقة الشرقية (الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا)، استمرّ تكون ضباب المؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، والذي بدأ الساعة الواحدة صباحًا، وحتى الساعة الثامنة صباحًا.