نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الغزواني وشبلي

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد وكيل الرقيب أحمد بن يحيى سليمان الغزواني، ولوالد وذوي الشهيد الجندي سلطان بن عيسى شبلي، من منسوبي القوات المسلحة، اللذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .

وأعرب الأمير خلال زيارته لمنزل الشهيدين مساء أمس السبت، بمركز ريع مصيدة بمحافظة العيدابي وقرية القمري بمحافظة ضمد، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، أعرب والد وذوو وأسرتا الشهيدين الغزواني وشبلي، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ونائب أمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

حضر العزاء محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري ومحافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق وعدد من المسؤولين.