أمين المدينة المنورة يُكرِّم المشاركين في «مبادرة التطوع البلدي»

كرم أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي أمس السبت، أصدقاء العمل البلدي من الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية المشاركة في مبادرة التطوع البلدي، والذي تزامن وقت انطلاقها مع اليوم العالمي للتطوع، وذلك بمركز الفنون المعاصرة بالحي التراثي بحديقة الملك فهد بالمدينة المنورة.

وشارك أعضاء الفرق التطوعية البالغ عددهم 400 متطوع في تنفيذ أعمال التشجير في عدد من الطرق بالمدينة المنورة وفي أعمال النظافة التي نفذت في مخططين سكنيين وكذلك في أعمال إزالة الملصقات ومظاهر التشوه البصري في عدد من الأحياء بالمدينة المنورة.

وقدَّم المهندس البليهشي شكره وتقديره للمشاركين في مبادرة التطوع البلدي ، مؤكدًا أهمية العمل التطوعي وتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وخدمة المجتمع من خلال توسيع المشاركة التطوعية في الأنشطة البلدية المختلفة كالنظافة والتشجير وإزالة الملصقات ومظاهر التشوه البصري، متمنيًا أن تشكل هذه المبادرة همزة وصل حيوية ومميزة بين الأمانة والمجتمع بمختلف شرائحه ومبدعيه ، واعدًا الجميع بالتواصل الدائم بهدف استقطاب الأفكار الإبداعية والتطوعية وتبنيها والعمل على تنفيذها وتكريم من يقدمها .