البدء بصيانة طريق الصلبات وترسية مشاريعها بداية السنة الجديدة شمال عسير

انتهت شمال منطقة عسير في محافظة بلقرن ورشة العمل التي نفذت بحضور أمير المنطقة تركي بن طلال، ووكيل وزارة النقل لشؤون النقل المهندس بدر لامي وفريق العمل المشارك، وبحضور محافظ بلقرن ورؤساء المراكز وأعضاء المجالس والمشايخ والتي كانت في موقع الصلبات بمركز خثعم، على طريق الطائف - أبها، وخلصت إلى توصيات هامة شملت عددا من الإنشاءات وبرامج للتطوير والصيانة مع المحافظة على هوية وبيئة المنطقة الطبيعية

وقد خلصت الورشة الى عدد من التوصيات ومنها :-

- التعميد بإزالة الانهيارات وصيانة طريق الصلبات

- اعتماد دراسة عدد من المواقع واكتمال مخططاتها بالتصاميم اللازمة

- طرح المشاريع مع بداية السنة الميلادية الجديدة

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- تحسين الحماية الاستنادية للطرق والجزر الوسطية

- دراسة نزلة الباردة بالبشائر

- عمل دراسة لجميع العقبات ودراسة وتحليل نتائجها وفق المصلحة العامة