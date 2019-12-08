البدء بصيانة طريق الصلبات وترسية مشاريعها بداية السنة الجديدة شمال عسير

وقد خلصت الورشة الى عدد من التوصيات ومنها :-
- التعميد بإزالة الانهيارات وصيانة طريق الصلبات
- اعتماد دراسة عدد من المواقع واكتمال مخططاتها بالتصاميم اللازمة
- طرح المشاريع مع بداية السنة الميلادية الجديدة
- تحسين الحماية الاستنادية للطرق والجزر الوسطية
- دراسة نزلة الباردة بالبشائر
- عمل دراسة لجميع العقبات ودراسة وتحليل نتائجها وفق المصلحة العامة
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