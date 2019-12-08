السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يتفقد مشروع مدينة السيارات بالعكيشية



مكة المكرمة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

تفقد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أمس، عدداً من المشاريع التنموية التي تنفذها الأمانة في مكة المكرمة، للتأكد من سير الأعمال ونسب الإنجاز، يرافقه وكيل الأمين للمشاريع المهندس زهير سقاط ومدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله الزايدي وعدداً من المسئولين بالأمانة.

وزار معاليه مشروع مدينة السيارات بالعكيشية جنوب مكة المكرمة، حيث يضم المشروع ورش ومعارض وعدد من الخدمات المتنوعة الأخرى على مساحة تتجاوز الـ 4.5 مليون متر مربع، و من المقرر نقل جميع ورش السيارات إلى المشروع قريباً.

بعدها وقف أمين العاصمة المقدسة على أعمال مشروع إنشاء جسور خرسانية لدرء أخطاء السيول وتصريف مياه الأمطار، منها جسر وادي عرنة بمنطقة العكيشية.

بعد ذلك تفقد المهندس القويحص مسلخ طريق الليث والإطلاع على التجهيزات الآلية والبشرية، موجهاً بسرعة إنجاز المشاريع واستكمالها مع الالتزام بالجودة في التنفيذ، والرفع بتقارير عن سير العمل ومعالجة كافة المعوقات .

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10:43ت م

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