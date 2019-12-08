السعودية اليوم / "هدى النبي ﷺ في التعامل مع أهلة " محاضرة بتعاوني جنوب حائل غداً



حائل 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل بعد غدٍ، محاضرة بعنوان "هدى النبي ﷺ في التعامل مع أهلة"، بعد صلاة المغرب بجامع الغسلان بحي الجامعين.

وتأتي المحاضرة ضمن مناشط المكتب التوجيهية لشهر ربيع الثاني.

// انتهى //

10:37ت م

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