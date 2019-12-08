السعودية اليوم / إنجازات متميزة للمركز العالمي لطب الحشود بالصحة



الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

يشارك المركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة في المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود الذي تنظمه الصحة برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وذلك خلال الفترة من 10 - 13 ديسمبر 2019 بمحافظة جدة.

وتحظى المشاركة بحضور واسع من المتخصصين والعلماء من مختلف دول العالم وعددٍ من المنظمات والمؤسسات العالمية والإقليمية والمحلية، إذ يعـد المؤتمر فرصة لتستعرض المملكة من خلاله تجربتها في مواسم الحج، كونها تجربة فريدة من نوعها في إدارة أكثر من 3 ملايين حاج في نطاق جغرافي وزمني محدد.

وسيناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات ذات الصلة بخبرات ومكتسبات إدارة الحشود كتطوير الأنظمة وآليات التمويل والتوعية الصحية والتعليم والأمن الصحي والصحة الإلكترونية ومراقبة تقصيات الصحة العامة ومعايير الرعاية في طب الحشود، إلى جانب الدراسات المتعلقة بطب الحشود وإدارة الطوارئ للمخاطر بالحشود والحج والعمرة كالدراسات المتعلقة بالبكتريا المقاومة للمضادات وانتقال العدوى والأمراض المعدية والتطوع في طب الحشود والاحتياجات المستقبلية للرعاية الصحية.

ويستهدف المؤتمر الممارسين الصحيين المشاركين في إدارة وصحة الحشود ومخططي ومنظمي الفعاليات.

يذكر أن المركز العالمي لطب الحشود يعـد مركزاً عالمياً متعاوناً مع منظمة الصحة العالمية في صحة وإدارة الحشود والتجمعات البشرية، وأحد المراكز الدولية القليلة المتخصصة في هذا المجال، ومن أهدافه وضع وتطوير السياسات والخطط المبنية على البراهين وتعزيز البحوث والدراسات العلمية وتوثيق الخبرات والتجارب الوطنية لجميع مناحي الأداء المرتبط بصحة وإدارة الحشود والتجمعات البشرية للخروج بخطة وطنية للتوعية لتطوير الكوادر البشرية بالتجمعات البشرية والمشاركة في تفعيل المساهمة المجتمعية وإنشاء نظام معلوماتي صحي موحد لإدارة صحة الحشود والتجمعات البشرية.

وحقق المركز العديد من الإنجازات من أهمها إطلاق نظام الإنذار المبكر HEWS، الذي يعمل كآلية إنذار وتنبيه من المخاطر المحتملة في مجالات الصحة العامة عبر الاستفادة من بيانات وإحصائيات متعددة المصادر تتم معالجتها وتوظيفها لتطبيقها خلال موسم الحج، كما تم اعتمادها مؤخرًا لفعاليات الحشود الأخرى كموسم الرياض، إضافة إلى إطلاق نظام تقييمات مدى توفر الخدمات واستعداداتها SARA، الذي تم تدشينه وتطبيقه واستخدامه بنجاح لتوثيق مدى توفر الخدمات الصحية وقياس تطورها على مدار مواسم الحج لتقديم نتائج تستند إلى الأدلة للتخطيط المستقبلي للخدمات بما يتماشى مع رؤية 2030 وكذلك تنفيذ أداة جدة (Jeddah Tool) وهي أداة تم تطويرها حديثًا للتقييمات المنهجية لمخاطر الصحة العامة في مناسبات التجمعات والحشود المتكررة، وتم تطبيقه بنجاح خلال موسمي الحج والعمرة وخلال مهرجان الملك عبد العزيز لمزايين الإبل، وتم نشر الخبرات والنتائج مؤخرًا في مجلة EMRO ، وكذلك تنفيذ أداة سالم (Salem Tool) وهي أداة سعودية مطورة حديثًا تستند إلى معايير عالمية لتقييم المخاطر الصحية للتجمعات الجماهيرية وتوجيه سبل تقديم الخدمات الطبية، وتم استخدامها مؤخرًا بنجاح في مواسم جدة والسودة والرياض والدرعية، كما قام المركز بنشر أكثر من 40 بحثاً علمياً في مجلات عالمية خلال الخمس سنوات الأخيرة، وأيضاً تم تطوير برامج تدريبية مخصصة في المجالات المرتبطة بصحة الحشود مثل "إدارة مخاطر الصحة العامة والتعامل مع ضربات الحرارة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.