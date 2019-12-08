السعودية اليوم / شرطة الرياض تطيح بأفراد تشكيل عصابي ارتكبوا عددًا من جرائم سرقة القواطع والكابلات النحاسية // للصحف فقط //



الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي بلغ عددهم أحد عشر شخصاً من الجنسيتين البنجلاديشية والباكستانية, وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني و الخامس .

وأوضح أنه بعد توافر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة القواطع والكابلات النحاسية من مواقع ومحطات الشركة

‏// للصحف فقط // // انتهى //

09:54ت م

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الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي بلغ عددهم أحد عشر شخصاً من الجنسيتين البنجلاديشية والباكستانية, وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني و الخامس .وأوضح أنه بعد توافر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة القواطع والكابلات النحاسية من مواقع ومحطات الشركة السعودية للكهرباء وتصريف المسروقات بعد تخزينها في استراحة بحي الجنادرية شرقي العاصمة الرياض، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم (36) جريمة ، قاربت قيمة المسروقات بها حوالي نصف مليون ريال، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .‏// للصحف فقط // // انتهى //09:54ت م0019

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