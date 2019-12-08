السعودية اليوم / "المرصد الوطني": 70 ألف مواطن ومواطنة من الأشخاص ذوي الإعاقة يعملون في القطاع الخاص



الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلاً في المرصد الوطني للعمل، أن عدد العاملين السعوديين من الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلة بياناتهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في النصف الأول من العام الميلادي الجاري يبلغ 48,877 مواطناً و20,891 مواطنة، بإجمالي 69,768 مواطناً ومواطنة)؛ يشكّلون 4.22 % من إجمالي العاملين السعوديين في سوق العمل.

واحتل نشاط تجارة الجملة والتجزئة أعلى نشاط انضم اليه العاملين من ذوي الإعاقة بنسبة 4.17% ثم نشاط التشييد (3.80 %) ثم نشاط الصناعات التحويلية (1.81%).

الجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لبوابة المرصد الوطني للعمل، يستعرض أكثر من 30 مؤشراً.

وتتجسد الأهداف الإستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة، في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

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