السعودية اليوم / "الهلال الأحمر" بالمدينة المنورة ينظم فعاليات برنامج "التطوّع لمستقبل شامل"



المدينة المنورة 11 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 08 ديسمبر 2019م واس

اختتمت بالمدينة المنورة أمس فعاليات برنامج "التطوّع لمستقبل شامل" التي نظمتها هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة على مدى ثلاثة أيام تزامناً مع اليوم العالمي للتطوّع.

وأفاد المتحدث الرسمي بالهيئة بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن الفعاليات شملت زيارة العمليات الإسعافية والمراكز الإسعافية التابعة للهيئة, وزيارة المراكز الصحية التابعة للشئون الصحية وتكريم منسوبيها لقاء إنجاحهم الأعمال التطوعية للهيئة خلال عام 2019م, وتضمنت الفعاليات مشاركة المتطوعين في عدد من الأنشطة الخاصة بجمعية الإعاقة الحركية, ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز

وبيّن أن الفعاليات صاحبها إقامة أنشطة توعوية وتثقيفية في المجمعات التجارية الكبرى بهدف التأكيد على أهمية العمل التطوّعي كقيمة إنسانية نبيلة يحتفل بها العالم تكريماً للعمل التطوّعي والمتطوعين, لدعم دورهم في تحقيق التنمية الشاملة في مجتمعاتهم.

// انتهى //

08:44ت م

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المدينة المنورة 11 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 08 ديسمبر 2019م واساختتمت بالمدينة المنورة أمس فعاليات برنامج "التطوّع لمستقبل شامل" التي نظمتها هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة على مدى ثلاثة أيام تزامناً مع اليوم العالمي للتطوّع.وأفاد المتحدث الرسمي بالهيئة بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن الفعاليات شملت زيارة العمليات الإسعافية والمراكز الإسعافية التابعة للهيئة, وزيارة المراكز الصحية التابعة للشئون الصحية وتكريم منسوبيها لقاء إنجاحهم الأعمال التطوعية للهيئة خلال عام 2019م, وتضمنت الفعاليات مشاركة المتطوعين في عدد من الأنشطة الخاصة بجمعية الإعاقة الحركية, ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية , فيما أقيم حفل تكريم المتطوعين والمتطوعات بالتعاون مع هيئة تطوير المدينة المنورة, تخلله دورة تدريبية بعنوان " الريادة والابتكار في المبادرات التطوعية", وورشة عمل بعنوان "نحو مليون متطوّع", إلى جانب إقامة أركان تعريفية بجوار المسجد النبوي لتعريف الزائرين عن قرب على أبرز الإنجازات التطوّعية والخدمات المقدمة للتطوّع والمتطوعين.وبيّن أن الفعاليات صاحبها إقامة أنشطة توعوية وتثقيفية في المجمعات التجارية الكبرى بهدف التأكيد على أهمية العمل التطوّعي كقيمة إنسانية نبيلة يحتفل بها العالم تكريماً للعمل التطوّعي والمتطوعين, لدعم دورهم في تحقيق التنمية الشاملة في مجتمعاتهم.// انتهى //08:44ت م0012

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