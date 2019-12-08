شكرا لقرائتكم خبر عن هدف : 70 ألف من ذوي الإعاقة يعملون في القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

• يشكّلون 4.22 % من إجمالي العاملين السعوديين في سوق العمل

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلاً في المرصد الوطني للعمل، أن عدد العاملين السعوديين من الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلة بياناتهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في النصف الأول من العام الميلادي الجاري يبلغ 48,877 مواطناً و20,891 مواطنة، بإجمالي 69,768 مواطناً ومواطنة)؛ يشكّلون 4.22 % من إجمالي العاملين السعوديين في سوق العمل.

واحتل نشاط تجارة الجملة والتجزئة أعلى نشاط انضم اليه العاملين من ذوي الإعاقة بنسبة 4.17% ثم نشاط التشييد (3.80 %) ثم نشاط الصناعات التحويلية (1.81%).