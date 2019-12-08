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عصابة الكابلات في قبضة شرطة #الرياض.. 36 جريمة بنصف مليون
من مواقع ومحطات الشركة السعودية للكهرباء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطاحت شرطة الرياض بأفراد تشكيل عصابي ارتكبوا عددًا من جرائم سرقة القواطع والكابلات النحاسية، بقيمة نصف مليون ريال.
وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي بلغ عددهم أحد عشر شخصاً من الجنسيتين البنجلاديشية والباكستانية, وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس.
وأوضح أنه بعد توافر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة القواطع والكابلات النحاسية من مواقع ومحطات الشركة السعودية للكهرباء وتصريف المسروقات بعد تخزينها في استراحة بحي الجنادرية شرقي العاصمة الرياض، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم (36) جريمة ، قاربت قيمة المسروقات بها حوالي نصف مليون ريال، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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