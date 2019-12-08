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شكاوى من ضعف شبكة الجوال والإنترنت بـ #أحد_المسارحة
بعد نقل أحد أبراج الاتصالات
متابعات الخليج 365 ــ علي مدخلي ــ جازان
شكا سكان عدد من الأحساء بأحد المسارحة، من ضعف شبكة الجوال وانقطاع خدمة الإنترنت، بعد نقل أحد أبراج الاتصالات.
وتسبب نقل برج تابع لشركة الاتصالات السعودية stc من موقعه إلى موقع آخر منذ شهر تقريباً في ضعف تغطية شبكة الجوال وغياب شبكة النت تماماً في أحياء الصفا والعمارية بمدينة أحد المسارحة عن مشتركي الخدمة من شركة stc وشركة زين.
ولم تتم معالجة هذه المشكلة حتى الآن على الرغم من الشكاوى المتكررة سواء لمقدمي الخدمة أو لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وطالب أهالي أحياء الصفا والعمارية شركات الاتصالات stc وزين بسرعة معالجة ضعف الشبكة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي قبل نقل البرج.
وقال عبدالعزيز عريشي “إننا نعاني من ضعف شبكة الخدمة الهاتفية منذ ما يقارب من شهر تقريباَ بعد نقل برج شركة الاتصالات من موقعه إلى مكان آخر، ونأمل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التدخل بشكل عاجل وحماية المشتركين وإجبار المشغلين بمعالجة المشكلة في أقرب وقت ممكن”.
وقال يحيى مدخلي للأسف بلاغاتنا المتكررة لم تلقَ آذاناً صاغيةً من قبل شركة الاتصالات، فالشبكة عندنا سيئة جداً منذ ما يقارب الشهر تقريباً بسبب نقل البرج التابعة لها والقريب من حينا إلى موقع آخر مما تسبب في هذا الضعف فنأمل من الجهة المختصة ممثلة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة التدخل وتوجيه الشركة على حل هذه الإشكالية ومعالجة وضعف الشبكة في هذه الأحياء.
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