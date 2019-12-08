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2019-12-08 شاعر يرثي الطيارين الشهري والعمري: ذادا عن الأوطانِ والحُرما في قصيدة خص بها صحيفة "متابعات الخليج 365" متابعات الخليج 365 - النماص رثى الشاعر عبدالله بن علي الشهري نائب قبيلة آل محمد السرو ويانف التابعة لمحافظة النماص الطيارين اللذين استشهدا مؤخرًا النقيب عبد المجيد العمري وزميله الملازم أول سعود الشهري بأبيات مؤثرة خص بها صحيفة “متابعات الخليج 365” قال فيها : قدمتما الأرواح للوطنا وللعقيدة سقتما الهمما .. وللمليك أفدتمُا خبراً أنا نُبرّ العهد والقسما .. عبدالمجيد الحُر يا بطلاً يا إبنُ من لم يُبدؤو الندما .. كان المواسي للمعازِي ولم يهتز رمشاً أو هوى قدما .. وَيَا سعود الدار يا أسداً وَيَا شجاعاً اعتلى القِمما .. Advertisements أبوك قد كان الفدا حُلُماً له وقد أوفيتهُ الحُلما .. لم يبتئس من حُكم خالقه ولم يقل كيف الفراق لما .. عشتم على أرض الهدى جسدا ومقرُّ ارواح الأباة سما .. في جنة الفردوس موعدنا لا موت لا جوعٌ ولا سقما .. أبناء حجرٍ من بني أزدٍ ذادا عن الأوطانِ والحُرما .. شهراً وعمراً أنجبا شُهُباً فأهنأ بعين الأمن يا حَرما .. شارك الخبر

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