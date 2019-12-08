محمد بن مسعود - الدمام - لتأمين حاجة 865 أسرة من كسوة الشتاء وشراء ما يناسبهم أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 86500 ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات فرع الجمعية. يأتي المبلغ الذي ضخته الجمعية في حسابات 865 أسرة عبر تغذية حساباتهم البنكية، لتستطيع الأسرة شراء ما يناسبها وتأمين كسوة الشتاء لهذا العام 2019.الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان "إنسان الأفلاج" تُودِع 86 ألف ريال بحسابات المستفيدين من خدماتها صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-08 أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 86500 ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات فرع الجمعية. يأتي المبلغ الذي ضخته الجمعية في حسابات 865 أسرة عبر تغذية حساباتهم البنكية، لتستطيع الأسرة شراء ما يناسبها وتأمين كسوة الشتاء لهذا العام 2019. Advertisements 08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 09:43 AM لتأمين حاجة 865 أسرة من كسوة الشتاء وشراء ما يناسبهم لتأمين حاجة 865 أسرة من كسوة الشتاء وشراء ما يناسبهم أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 86500 ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات فرع الجمعية. يأتي المبلغ الذي ضخته الجمعية في حسابات 865 أسرة عبر تغذية حساباتهم البنكية، لتستطيع الأسرة شراء ما يناسبها وتأمين كسوة الشتاء لهذا العام 2019. ، "إنسان الأفلاج" تُودِع 86 ألف ريال بحسابات المستفيدين من خدماتها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "إنسان الأفلاج" تُودِع 86 ألف ريال بحسابات المستفيدين من خدماتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.