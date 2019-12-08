شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. "إعمار اليمن" يشق الطرقات المتضررة عقب عاصفة بافان والان نبدء بالتفاصيل

باشر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عمليات لفتح وشق الطرقات الرئيسية المتضررة التي تصل بين المناطق والقرى الشرقية والغربية، وإزالة العوائق التي طالت أحياء مدينة حديبو (عاصمة محافظة سقطرى)، جراء ما أعقبته عاصفة (بافان) في المحافظة.

وأكد فريق البرنامج عبر منصة تويتر، على بذل كافة الجهود المتاحة؛ لأهمية سلامة الأهالي وحمايتهم، عقب انهيارات طينية وعرقلة لحركة السير أحدثتها العاصفة، والتي أدت لعزل السكان في بعض المناطق.

وشهدت محافظة سقطرى مؤخرًا، عاصفة مدارية لثلاث أيام متتالية خلفت أضرارًا عدة في الممتلكات العامة والخاصة.