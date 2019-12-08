شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في هونج كونج تنبه من المظاهرات والان نبدء بالتفاصيل

نبهت القنصلية في هونج كونج المواطنين السعوديين بأنه ستنظم اليوم مظاهرات عامة في أغلب مناطق هونج كونج،مما سيؤدي إلى تعطل وسائل النقل العام وإقفال بعض المحلات التجارية، وفي حال الحاجة ترجو القنصلية التواصل فوراً على الرقم:0085296664741

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