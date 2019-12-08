بالفيديو والصور.. لقطات من نزال الدرعية بحضور محمد بن سلمان

2019-12-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الجمعة، جانبًا من نزال الدرعية التاريخي بين الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا والمكسيكي آندي رويز.

وفاز الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل وذلك على حساب نظيره المكسيكي آندي رويز في النزال التاريخي الذي أقيم في ميدان الدرعية.

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وجاء حسم المواجهة التي امتدت لـ12 جولة بقرار جماعي من الحكام وبالنقاط بواقع 118-110 و118-110 و119-109.

ونجح جوشوا بهذا الانتصار في استعادة اللقب الذي فقده أمام رويز قبل عدة أشهر في نيويورك.

يشار إلى أن ميدان الدرعية الذي احتضن هذا التنافس قد تم تشييده خصيصاً لهذه المناسبة في وقت زمني قصير منذ 7 أكتوبر الماضي، وبمشاركة أكثر من 200 مهندس وخبير على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع.

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