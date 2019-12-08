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قُتل 30 شخصًا على الأقل، جراء اندلاع حريق في مصنع في العاصمة الهندية نيودلهي، الأحد، حسبما أفادت الشرطة الهندية.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تخشى الشرطة الهندية من ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 30 شخصًا.
وشب الحريق صباحًا في الحي القديم في المدينة؛ حيث توجد الكثير من المصانع الصغيرة ومستودعات التخزين.
وقال سونيا تشودري، نائب قائد جهاز الإطفاء في نيودلهي: "قمنا بإنقاذ أكثر من 50 شخصًا".الهند حريق مصنع
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 08:28 AM
قائد الإطفاء: "قمنا بإنقاذ أكثر من 50 عاملًاالهند.. حريق مصنع يودي بحياة 30 شخصًا
قُتل 30 شخصًا على الأقل، جراء اندلاع حريق في مصنع في العاصمة الهندية نيودلهي، الأحد، حسبما أفادت الشرطة الهندية.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تخشى الشرطة الهندية من ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 30 شخصًا.
وشب الحريق صباحًا في الحي القديم في المدينة؛ حيث توجد الكثير من المصانع الصغيرة ومستودعات التخزين.
وقال سونيا تشودري، نائب قائد جهاز الإطفاء في نيودلهي: "قمنا بإنقاذ أكثر من 50 شخصًا".
، الهند.. حريق مصنع يودي بحياة 30 شخصًا ،
المصدر : الخليج 365
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