، الحصيني: أبشروا وبشّروا وانتظروا "حالتين ممطرتين" ،

محمد بن مسعود - الدمام - طريف تسجل 5 درجات ومكة 21 والرياض 12

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن طريف سجلت أقل درجة حرارة فجر اليوم الأحد بـ5 درجات مئوية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الحرارة المسجلة فجر اليوم الأحد 11/ 4/ 1441هـ، 6 صباحًا، #طريف تسجل أقل حرارة حوالى 5، ومكة 21، والرياض تسجل 12، والجوف وعرعر 6 درجات مئوية تقريبًا.

وأضاف: السحب الممطرة صباح اليوم على الإمارات وعمان وشرق العراق وعلى إيران، أبشروا وبشّروا، حالتان ممطرتان متوقعتان بإذن الله".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب ووسط المملكة، في حين يتوقع أن تتأثر الرؤية الأفقية بسبب الضباب على تلك المناطق، وسماء غائمة جزئيًّا على شرق وشمال شرق المملكة.حالة الطقس أمطار