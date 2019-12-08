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فاز الشريط السينمائي السعودي "آخر زيارة" للمخرج عبدالمحسن الضبعان، بجائزة لجنة تحكيم المهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش المغربية، الذي اختُتمت فعالياته مساء أمس؛ وذلك مناصفة مع شريط "موزاييك ريبورت" للمخرج الصيني شاي يكسيانغ.
ويحكي الفيلم تشابك صراع ثلاثة أجيال (الجد، والأب، والابن)، بين مدينة الرياض وإحدى القرى البعيدة، واختلاف التقاليد بين المنطقتين.
وهذا الفيلم هو أول شريط روائي للمخرج الضبعان، وهو من بطولة أسامة القس وعبدالله الفهاد، وفهد الغريري، بقيادة مدير التصوير التونسي أمين مسعدي، والذي حازت أفلامه على جوائز دولية عديدة.
وحصل على الجائزة الكبرى للمهرجان (النجمة الذهبية) لشريط "وادي الأرواح" للمخرج الكولومبي نيكولاس رينكون جيل.الشريط السينمائي السعودي آخر زيارة
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 08:16 AM
يحكي تشابك صراع 3 أجيال الجد والأب والابن بين الرياض وإحدى القرى البعيدة
فاز الشريط السينمائي السعودي "آخر زيارة" للمخرج عبدالمحسن الضبعان، بجائزة لجنة تحكيم المهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش المغربية، الذي اختُتمت فعالياته مساء أمس؛ وذلك مناصفة مع شريط "موزاييك ريبورت" للمخرج الصيني شاي يكسيانغ.
ويحكي الفيلم تشابك صراع ثلاثة أجيال (الجد، والأب، والابن)، بين مدينة الرياض وإحدى القرى البعيدة، واختلاف التقاليد بين المنطقتين.
وهذا الفيلم هو أول شريط روائي للمخرج الضبعان، وهو من بطولة أسامة القس وعبدالله الفهاد، وفهد الغريري، بقيادة مدير التصوير التونسي أمين مسعدي، والذي حازت أفلامه على جوائز دولية عديدة.
وحصل على الجائزة الكبرى للمهرجان (النجمة الذهبية) لشريط "وادي الأرواح" للمخرج الكولومبي نيكولاس رينكون جيل.
، الشريط السينمائي السعودي "آخر زيارة" يفوز بجائزة لجنة تحكيم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ،
المصدر : الخليج 365
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