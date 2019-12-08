شكرا لمتابعة خبر عن طبيب يصاب بجلطة عقب انتهاءه من عملية جراحية لمريض بصبيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصيب طبيب مواطن بجلطة في القلب، فور انتهاءه من إجراء عملية جراحية ناجحة لمريض بمستشفى صبيا العام. ونقل الطبيب إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر وأجرى عملية قسطرة، ويرقد حاليًا في العناية المركزة وحالته مستقرة.

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