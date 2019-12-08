شكرا لمتابعة خبر عن أحدهم راتبه 7 آلاف..معضولة تروي أسباب رفض والدها 11 عريسًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت فتاة طالبت بإثبات عضلها أنها عانت من والدها الذي يرفض الخُطّاب بلا مبرر حتى اقترب عمرها من الـ 40 عامًا، موضحة أن فرصتها في الزواج أصبحت ضئيلة.

وأكدت أن والدها كان يبحث عن أي عيب أو عذر للرفض، إذ رفض أحدهم لأن راتبه 7 آلاف ريال وآخر لأنه يسكن في منطقة بعيدة، وثالثاً لأن شهادته العلمية أقل من الجامعة، وآخر لأنه مطلق.

وحصلت المواطنة على حكم يثبت عضل وليها، مشيرة إلى أنها اتخذت قرارها بعد أن فهمت حقها في الزواج رغم تباطؤ وتلكؤ والدها ورفضه المستمر للعرسان.

وتقول المواطنة: لا أتمنى أن يُفهم حصولي على الحكم عقوقاً لوالدي.