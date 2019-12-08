“واتساب” يضيف ميزة جديدة في آخر تحديث

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كشف تطبيق “واتساب” المملوك لشركة فيسبوك عن إضافة ميزة جديدة في التحديث الأخير على نسخة أندرويد، وهي ميزة انتظار المكالمة، والتي تمكّن المستخدم الذي يريد الاتصال بمستخدم آخر من معرفة أن المستقبل مشغول بمكالمة أخرى في الوقت الحالي أم لا.

وأوضحت الشركة في تعريفها بالميزة، أنه في حال تلقى المستخدم مكالمة ثانية أثناء تحدثه مع شخص ما، فإن الهاتف سوف يرن وسيرى إشعارًا، ويمكن حينها إما رفض هذه المكالمة الثانية ومتابعة المكالمة الأولى أو إنهاء المكالمة الحالية وقبول المكالمة الواردة.

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ولفتت إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن الضغط على الزر الأخضر للمكالمة الواردة الثانية يعني إنهاء المكالمة النشطة فورًا واعتقاد الشخص الذي يتحدث إليه المستخدم بأنه قد أنهى المكالمة دون تحذير مسبق، ولا يوجد في الوقت الحالي خيار لتعليق المكالمات، لذلك لا يمكن جعل المتصلين ينتظرون ريثما ينهي المستخدم إحدى المكالمتين.

يشار إلى أن الميزة الجديدة تتوفر ضمن النسخة 2.19.352 أو الأحدث من تطبيق واتساب لنظام أندرويد، والنسخة 2.19.128 أو الأحدث من تطبيق واتساب للأعمال WhatsApp Business على أندرويد.

كما يتضمن التحديث الجديد إعدادات الخصوصية الجديدة للتحكم في من يمكنه إضافة المستخدم إلى المجموعات..، إلى جانب جلب ميزة فتح التطبيق عبر بصمة الأصابع، وإصلاح مشكلة تسببت في استنزاف البطارية بسرعة في بعض الأجهزة.

