دراسة حديثة: دخان الطهي بالفحم والحطب يؤثر على صحة المواليد العقلية

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ذكرت دراسة حديثة أن تعرض الحوامل لتلوث ‏الهواء الناجم عن الطهي بالفحم والحطب، يوثر على صحة المواليد ‏العقلية ويزيد فرص إصابتهم بفرط النشاط‎.‎

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وتوصلت الدراسة التي أجرتها جامعة “تشونغشان” الصينية الى أن تعرض ‏الأمهات أثناء فترة الحمل إلى مستويات مرتفعة من دخان الطهي بالحطب والخشب والفحم، ارتبط بزيادة خطر إصابة الأطفال ‏الصغار في سن 3 أعوام بسلوكيات فرط النشاط، وذلك مقارنة بأطفال الحوامل اللاتي يستخدمن الوسائل ‏الحديثة في الطهي‎.‎

وأوضح الباحثون وفقًا لموقع “العربية نت”، أن الدراسة شملت أكثر من 45 ألفاً من أمهات الأطفال ‏في مدينة شنجن الصينية بين عامي 2015 و2017.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، يتعرض أكثر من 40% من سكان ‏العالم، بما في ذلك مليار طفل دون سن 15 سنة..، لمستويات عالية من الهواء ‏الملوّث داخل المنزل، والناجم عن الطبخ باستخدام الفحم والخشب ‏والتكنولوجيات الملوثة بشكل أساسي‎.

