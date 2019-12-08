دراسة حديثة: دخان الطهي بالفحم والحطب يؤثر على صحة المواليد العقلية

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ذكرت دراسة حديثة أن تعرض الحوامل لتلوث الهواء الناجم عن الطهي بالفحم والحطب، يوثر على صحة المواليد العقلية ويزيد فرص إصابتهم بفرط النشاط.
وتوصلت الدراسة التي أجرتها جامعة “تشونغشان” الصينية الى أن تعرض الأمهات أثناء فترة الحمل إلى مستويات مرتفعة من دخان الطهي بالحطب والخشب والفحم، ارتبط بزيادة خطر إصابة الأطفال الصغار في سن 3 أعوام بسلوكيات فرط النشاط، وذلك مقارنة بأطفال الحوامل اللاتي يستخدمن الوسائل الحديثة في الطهي.
وأوضح الباحثون وفقًا لموقع “العربية نت”، أن الدراسة شملت أكثر من 45 ألفاً من أمهات الأطفال في مدينة شنجن الصينية بين عامي 2015 و2017.
وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، يتعرض أكثر من 40% من سكان العالم، بما في ذلك مليار طفل دون سن 15 سنة..، لمستويات عالية من الهواء الملوّث داخل المنزل، والناجم عن الطبخ باستخدام الفحم والخشب والتكنولوجيات الملوثة بشكل أساسي.
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