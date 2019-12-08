تنظيف الأسنان 3 مرات يقلل فشل القلب 10%

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كشفت دراسة حديثة أن تنظيف الأسنان 3 مرات على الأقل يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بفشل القلب بأكثر من 10%.

وربط باحثون بين انتظام تنظيف الأسنان يومياً، وانخفاض خطر الإصابة بفشل القلب والرجفان الأذيني، وهي حالة تسبب اضطراب معدل ضربات القلب.

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ويُعتقد أن التنظيف المتكرر بالفرشاة والمعجون يقلل من البكتيريا التي تعيش بين الأسنان واللثة، ما يمنعها من دخول مجرى الدم.

وفحص علماء في كوريا الجنوبية علاقة صحة الفم بمشاكل القلب في دراسة شملت 161 ألف شخص تراوح أعمارهم بين 40 و79 عاماً، خضعوا لفحص طبي روتيني بين 2003 و2004.

وبعد 10 أعوام، أُصيب نحو 5% منهم بفشل القلب، و3% بالرجفان الأذيني.

وارتبط تنظيف الأسنان بالفرشاة 3 مرات أو أكثر في اليوم، مع انخفاض خطر الإصابة بقصور في القلب بـ12%، وانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بـ10%، وفق «ديلي ميل» البريطانية.

