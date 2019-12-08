النوم غير الصحي يرفع خطر الإصابة بـ النوبات القلبية

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اكتشف علماء من جامعة كولورادو في بولدر، أن النوم غير الصحي يمكن أن يسبب مشكلات في القلب، حتى لدى الذين يمارسون بانتظام تدريبات وتمارين رياضية ولهم نمط حياة صحي.
ونقلت “روسيا اليوم” عن موقع MedicalXpress، القول: إن الباحثين خلال بحوثهم التي استمرت سبع سنوات، درسوا نظام النوم والبيانات الوراثية والمؤشرات الصحية لـ461 ألف شخص أعمارهم 40- 69 سنة لم يصابوا أبدًا بأزمات قلبية.
وقد اتضح للباحثين أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في اليوم، هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 20% مقارنة بمن ينامون بين 6- 9 ساعات. وأن الذين ينامون أكثر من تسع ساعات ترتفع هذه النسبة عندهم إلى 34%.
ويشير الباحثون إلى أن النوم الذي يستمر بين 6- 9 ساعات يخفض خطر النوبة القلبية لدى الأشخاص المعرضين وراثيًّا للإصابة بأمراض القلب بنسبة 18%.
وعلاوة على ذلك تؤثر قلة النوم في الغشاء المخاطي للشرايين أو البطانة، وأيضًا في تطور الخلايا الملتهبة في نخاع العظم، بينما يمكن أن يتسبب النوم لفترات طويلة بالتهابات مختلفة في الجسم.
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