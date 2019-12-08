«مطوفي جنوب آسيا» توقع عقد خدمات موسم 1441هـ لحجاج بنجلاديش

وقع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر، اليوم السبت، مع وزير الدولة بوزارة الشؤون الدينية لحكومة بنجلاديش شيخ محمد عبدالله، في مقر المؤسسة بمكة المكرمة؛ العقد الموحد لخدمة حجاج بنجلاديش خلال موسم حج هذا العام 1441هـ.

ونوه وزير الشؤون الدينية بجمهورية بنجلاديش شيخ محمد عبدالله، بما تبذله حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، من جهود مباركة في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى أنحاء العالم، والخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام، مؤكدًا أن ما ينعم به ضيوف الرحمن من كريم الرعاية وبالغ الاهتمام يعد مصدر فخر واعتزاز لدى كافة المسلمين.

كما ثمن جهود وزارة الحج والعمرة وما تقدمه من تسهيلات كبيرة في كافة الإجراءات منذ وصول الحجاج إلى الديار المقدسة حتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين.

وأشاد بمبادرة طريق مكة التي أسهمت في تسهيل إجراءات الحجاج في المنافذ الجوية وتقليل مدة انتظارهم فيها، ونوه بالتعاون القائم بين المؤسسة ومكتب شؤون حجاج بنجلاديش لتقديم خدمة متميزة، وتوعية الحجاج قبل قدومهم إلى المملكة بالمناسك والأنظمة والتعليمات التي تسهل لهم أداء نسكهم.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بدر شكره وتقديره لجميع للقائمين على مكتب شؤون حجاج بنجلاديش على تعاونهم الدائم والتنسيق المستمر مع المؤسسة لتدعيم الإيجابيات وتعزيزها ومعالجة كافة الملاحظات الواردة عن مواسم الحج الماضية، مؤكدًا أن المؤسسة -بدعم وتوجيه دائم من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن- تعمل في كل عام على تقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم، بما يحقق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر بتوفير كل ما من شأنه تحقيق الراحة والتيسير للحجاج.

