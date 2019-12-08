ثقافي / دعوي الطائف ينظم دروسا في السيرة النبوية



الطائف 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

ينظم مكتب الدعوة والإرشاد بالطائف يوم غد سلسلة من الدروس الأسبوعية بعنوان " الرحيق المختوم " لفضيلة الشيخ فيصل بن عبود المشعبي عقب صلاة المغرب.

وتأتي هذه الدروس ضمن سلسلة الدروس الأسبوعية التي ينفذها المكتب في السيرة النبوية المباركة ، ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

07:37ت م

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