الزُبيدي يتوعد الحوثيين في جبهات شمال الضالع بمفاجأة

الزبيدي يتوعد الحوثيين في جبهات شمال الضالع بمفاجأة

الأحد 8 ديسمبر 2019

أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيفاً للجهود الخاصة بمواجهة مليشيات الحوثي بجبهات شمال الضالع، وذلك بدعم مباشر من قيادة التحالف.



وعقد الزُبيدي لقاءاً أمس السبت، في مكتبه بالعاصمة عدن، مع قائد اللواء الرابع مقاومة جنوبية أوسان علي محمد الشاعري.

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وقدم أوسان للقائد الزُبيدي شرحاً موجزاً عن تطورات الأوضاع في جبهات شمال الضالع، والمهام العسكرية التي يضطلع بها أفراد اللواء الرابع لصد ودحر محاولات التوغل التي تقوم بها المليشيات الحوثية.

بدوره أشاد الرئيس الزُبيدي بما يسطره منتسبو أفراد اللواء الرابع مقاومة إلى جانب إخوانهم من الوحدات العسكرية الجنوبية الأخرى في جبهات شمال الضالع.