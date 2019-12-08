شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مضاربة بالعصا بين شخصين في الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو متداول، مضاربة عنيفة بين شخصين استخدم فيها عصا، بموقف سيارات في الأحساء.
وأظهر المقطع شخصين يقفان داخل مواقف للسيارات وإحداهما يحمل عصا غليظة وقد اشتبكا بالأيادي وتمكن إحداهما من ضرب الآخر واسقطه أرضا.
ثم تدخل أحد الأشخاص بعد أن أوقف مركبته بالقرب من الشخصين ليخرج منها مسرعا وينقض على حامل العصا.
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