شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير: الراضي عن جودة الاتصال يرفع يده ..والنتيجة «لا أحد» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرى الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، خلال ورشة عمل بمحايل استفتاءًا سريعا، قائلا: «الراضي فيكم عن جودة وسرعة الإنترنت والهاتف النقال يرفع يده».

وكانت النتيجة – لا أحد – ليعيد الأمير السؤال، قائلا: لأتأكد أنه لم يرفع يده أحد، فكانت النتيجة نفسها.

Advertisements

‏فقال الأمير: هذا الأمر فهمناه، والدولة والشركات فهمت الرسالة والرسالة وصلت، وبعد 6 أشهر سنجتمع في المكان نفسه وسأسأل السؤال نفسه مع الأشخاص أنفسهم وعلى الأقل سأرى 50 ٪ يرفعون أيديهم.

جاء ذلك خلال ورشة عمل مع قيادات ‫وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات و‫هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمنطقة ‫عسير، شملت خمسة قطاعات تضم 38 محافظة ومركزًا في مواقع مختلفة من المنطقة استمرت على مدى يومين.