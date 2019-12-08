رياضي / السنغال تتوج بدوري غرب إفريقيا لكرة القدم "أقل من 20 عاما"



دكار 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واس

توج منتخب السنغال، أقل من 20 عامًا، بدوري غرب إفريقيا لكرة القدم بعد فوزه على منتخب مالي بهدفين دون رد، مساء اليوم في العاصمة الغينية كوناكري.

وذكرت الإذاعة السنغالية أن هدف السنغاليين الأول جاء عن طريق المهاجم بابي مطر في الدقيقة السادسة عشرة، في حين سجل المدافع المالي الحسين تانجارا ضد مرماه في مطلع الشوط الثاني.

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