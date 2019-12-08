

لومي 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واس

حددت الحكومة التوغولية يوم 22 فبراير القادم موعدًا لإجراءات الانتخابات الرئاسية المقرر أن يشارك فيها الرئيس الحالي فور نياسينغبي، بحثًا عن ولاية رئاسية رابعة.

وأفاد مرسوم رئاسي صادر عن الحكومة التوغولية أن الحملة الانتخابية ستفتتح في 6 فبراير وتنتهي في 20 من نفس الشهر، وستكون الانتخابات الرئاسية المرتقبة، أول انتخابات تشارك فيها الجالية التوغولية بالخارج، وذلك بعد تصويت البرلمان شهر نوفمبر الماضي على قانون يسمح بذلك.

وينتظر أن تصّوت قوات الدفاع والأمن التوغولية قبل 72 ساعة من موعد تصويت المدنيين، وهو تقليد دأبت عليه البلاد، وتقول السلطات إن الهدف منه "ضمان تأمين العملية الانتخابية".

وكانت عدد من أحزاب المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني قد دعت في 13 نوفمبر الماضي إلى إلغاء المسار الانتخابي، وفتح حوار من أجل إعادة تشكيل المحكمة الدستورية، واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، ومراجعة اللائحة الانتخابية.

وقد صوّت البرلمان التوغولي خلال شهر مايو 2019 على تعديل دستوري يسمح للرئيس الحالي، الذي يحكم البلاد منذ عام 2005 م بالترشح لانتخابات 2020 و 2025.

// انتهى //

03:43ت م

0165





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / توغو تحدد شهر فبراير القادم موعدًا للانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.