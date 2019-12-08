

تونس 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واس

بدأت بمدينة توزر جنوب غرب تونس، فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للسينما بتوزر ، بمشاركة أكثر من 200 ضيف من تونس ومن 15 بلدا عربيا وإفريقيا وأجنبيا ويتواصل لستة أيام.

ويتضمن برنامج المهرجان عروضا لـ 37 فيلما بين الطويل والقصير والوثائقي في المسابقة الرسمية وخارج المسابقة، إضافة إلى عروض مجانية في الساحات العامة بالمدينة لأفلام موجهة للشباب وللأطفال.

كما ينظم على هامش المهرجان، الذي يهدف إلى الترويج لجهة الجريد سياحيا وثقافيا والمساهمة في إيجاد حركية اقتصادية في الجهة، دورات تدريبية وورش تحت إشراف أساتذة مختصين في مجال السينما و ريادة الأعمال السينمائية .

// انتهى //

03:19ت م

0164





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / بدء فعاليات المهرجان الدولي للسينما في توزر التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.