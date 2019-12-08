بالصور.. رسوم حوثية على الصلاة بأحد مساجد صنعاء

الأحد 8 ديسمبر 2019

تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي السبت تعميماً وضِع على بوابة إحدى دور العبادة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بفرض رسوم مالية على مرتادي المسجد.



وبرر المشرف الحوثي على المسجد قرار فرض هذه الرسوم المالية على المصلين بذريعة "سداد فاتورة الكهرباء المستحقة لشركة تجارية تنشط في بيع الطاقة".

وبحسب التعميم، يتوجب على المصلين تسديد مبلغ 100 ريال يمني عن كل مصل في صلاة الفجر، و50 ريالاً لصلاتي المغرب والعشاء و50 ريالاً لصلاة الجمعة، و100 ريال لصلاة التراويح (في رمضان).

وذيّل المشرف الحوثي التعميم بملاحظة للمصلين مفادها: "يمكن دفع اشتراك شهري بملغ 4000 آلاف ريال، تشمل أيام الأعياد والجمعة ورسوم الماء واستخدام دورات المياه".

وتضمن العرض الحوثي للمشتركين "ميزة صلاة الميت مجاناً إن كان المتوفي من أسرته".

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ولاقى هذه الإعلان استهجان وغضب كبيرين، حيث أنه يأتي ضمن التعدي الحوثي على المساجد وأماكن العبادة، بعد أن استهدفت الميليشيات المساجد الواقعة تحت سيطرتها ووصل بها الأمر إلى تفجيرها وإحراقها.

وفي تعليقه هذا الأمر، اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أنها "واحدة من صور الجباية التي يمارسها مشرفي الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بحق المواطنين في مناطق سيطرتها والتي لم تسلم منها حتى بيوت الله".

وأكد الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر" أن "فرض الحوثيين رسوم على رواد المسجد لكل فرض من الفروض الخمسة، سابقة لم تحدث عبر كل مراحل التاريخ".

وأشار الإرياني إلى أن "هذه الممارسات الإجرامية التي وصلت حد غير مسبوق من الاستهتار والاستخفاف بمعاناة الناس وتعُّمد إذلالهم وإهانتهم، تؤكد أن سقوط هذه الميليشيا بات أقرب مما يتصور الجميع، وأن الهمّ الأكبر لقياداتها الآن هو مراكمة الأموال والأرصدة قبل السقوط الحتمي والوشيك"، بحسب تعبيره.

وكرر وزير الإعلام اليمني الدعوة لسكان صنعاء وكافة مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى "اللحاق بركب الانتفاضات العربية في وجه المليشيات الإيرانية والتحرك لاسترداد عزتهم وكرامتهم والإطاحة بهذه العصابة الإجرامية التي تجاوزت بممارساتها كل الخطوط الحمراء وباتت أوهن من بيت العنكبوت".