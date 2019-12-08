أمانة العاصمة المقدسة تقف على مشروع جسور درء السيول بـ «العكيشية»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، أعمال مشروع إنشاء جسور خرسانية لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمنطقة العكيشية، ومشروع مدينة السيارات بالعكيشية الواقع جنوب مكة المكرمة، ويضم ورشاً ومعارض وعدداً من الخدمات المتنوعة الأخرى على مساحة تتجاوز الـ4.5 مليون متر مربع. كما وقف القويحص على أعمال مشروع إنشاء مسلخ طريق الليث (ب)، وتابع آلية العمل في مسلخ (أ).

تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، أعمال مشروع إنشاء جسور خرسانية لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمنطقة العكيشية، ومشروع مدينة السيارات بالعكيشية الواقع جنوب مكة المكرمة، ويضم ورشاً ومعارض وعدداً من الخدمات المتنوعة الأخرى على مساحة تتجاوز الـ4.5 مليون متر مربع. كما وقف القويحص على أعمال مشروع إنشاء مسلخ طريق الليث (ب)، وتابع آلية العمل في مسلخ (أ).

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